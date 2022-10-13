"Челси" хочет переманить одного из лидеров "Арсенала"

Фото: твиттер Габриэла Мартинелли/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" и сборной Бразилии Габриэлу Мартинелли, сообщает Football365.

По сведениям источника, "аристократы" могут воспользоваться тем, что контракт игрока с "канонирами" истекает летом 2024 года. Поэтому "Челси" может попытаться приобрести форварда, если он не продлит соглашение.

В нынешнем сезоне 21-летний Мартинелли провел за "Арсенал" 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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