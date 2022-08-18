"Челси" хочет перехватить Каземиро у "МЮ"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

"Челси" вступил в борьбу за полузащитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб готов приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" за 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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