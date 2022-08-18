"Челси" хочет перехватить Каземиро у "МЮ"

Теги челсиманчестер юнайтедреал мадридказемиро

"Челси" хочет перехватить Каземиро у "МЮ"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

"Челси" вступил в борьбу за полузащитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб готов приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" за 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "МЮ" определился с датой дебюта Каземиро. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 августа

Главные новости дня: 18 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов