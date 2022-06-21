"Челси" хочет купить одного из лидеров "Реала"

Фото: твиттер Эдера Милитао/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к бразильскому защитнику мадридского "Реала" Эдеру Милитао, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены немецкому защитнику Антонио Рюдигеру, который перешел в "Реал".

В минувшем сезоне 24-летний Милитао провел за "Реал" 50 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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