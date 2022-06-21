"Челси" хочет купить одного из лидеров "Реала"

Теги реал мадридчелсиэдер милитаотрансферы

"Челси" хочет купить одного из лидеров "Реала"

Фото: твиттер Эдера Милитао/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к бразильскому защитнику мадридского "Реала" Эдеру Милитао, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены немецкому защитнику Антонио Рюдигеру, который перешел в "Реал".

В минувшем сезоне 24-летний Милитао провел за "Реал" 50 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Дембеле готов перейти в "Челси", но с одним условием. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы

В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов