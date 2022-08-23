"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

"Челси" хочет купить нападающего "Милана" и сборной Португалии Рафаэла Леау, сообщает Football.London.

По сведениям источника, английский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. На трансфере настаивает лично главный тренер "аристократов" Томас Тухель. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Милан" требует за него не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за "Милан" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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