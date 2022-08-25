"Челси" хочет купить нападающего "Милана" за 120 миллионов

Фото: твиттер Рафаэл Леау\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" хочет купить нападающего "Милана" Рафаэла Леау.

За молодого футболиста лондонцы предложили итальянскому клубу € 120 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В то же время "Милан" не планирует продавать форварда, который является очень важным футболистом для главного тренера чемпионов Италии Стефано Пиоли.

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