"Челси" хочет купить Левандовски

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"Челси" хочет купить Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что поляк неоднократно заявлял о желании сменить клуба.

Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет получить за форварда 50 миллионов евро одним платежом и без рассрочек.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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