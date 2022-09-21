"Челси" хочет купить хавбека сборной Англии
Фото: твиттер Деклана Райса/Автор неизвестен
"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает GiveMeSport.
По сведениям источника, "аристократы" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "молотобойцы" оценивают игрока в 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Райс провел за "Вест Хэм" девять матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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