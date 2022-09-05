"Челси" хочет купить хавбека "Аякса" в январе

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"Челси" хочет купить хавбека "Аякса" в январе

Фото: твиттер Эдсона Альвареса/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к полузащитнику амстердамского "Аякса" и сборной Мексики Эдсону Альваресу, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, так как не успел усилить опорную зону летом.

В нынешнем сезоне 24-летний Альварес провел за "Аякс" пять матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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