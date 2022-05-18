"Челси" готовится к подписанию Кунде
Фото: твиттер Кунде\Автор неизвестен
Лондонский "Челси" готовится к финальным переговорам по трансферу французского защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает журналист Низаар Кинселла.
По информации источника, английский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком, однако все еще не договорился с "Севильей".
Отмечается, что этим летом "Челси" планирует сделать более высокое предложение, чем то, которое они предложили прошлым летом.
Сообщается, что "Севилье" нужны только деньги за Кунде, их не интересует обмен с игроками.
Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может подписать защитников "Аякса" по просьбе тен Хага. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Директор "Зенита" высказался о будущем Дзюбы
-
"Челси" готовится к подписанию Кунде
-
"Манчестер Юнайтед" может подписать защитников "Аякса" по просьбе тен Хага
-
"Спартак" может расстаться со многими легионерами
-
"Реал" и "Атлетико" могут подписать Гайя и Солера. Ранее "Барселона" отказалась от них
-
Ботхейм расторг контракт с "Краснодаром"
-
Лапорта назвал цели "Барселоны" в следующем сезоне
-
"Ювентус" рассматривает два варианта на замену Кьеллини
-
"Интер" отказал "Манчестер Сити" в продаже одного из своих лидеров
-
"Барселона" договорилась с Левандовски
-
"Барселона" сделала крупное предложение по трансферу Рафиньи: названа сумма
-
Главные новости дня: 17 мая
-
Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ
-
Сборная Украины победила итальянский клуб
-
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
-
Президент "Барселоны" высказался о подписании Левандовского
-
Лидер "Рейнджерс" поделился ожиданиями от финала Лиги Европы
-
Кьеллини высказался об уходе из "Ювентуса"
-
Мэр Мадрида назвал следующий клуб Мбаппе. Это не "Реал"
-
Клопп высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18