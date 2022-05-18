"Челси" готовится к подписанию Кунде

Фото: твиттер Кунде\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" готовится к финальным переговорам по трансферу французского защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает журналист Низаар Кинселла.

По информации источника, английский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком, однако все еще не договорился с "Севильей".

Отмечается, что этим летом "Челси" планирует сделать более высокое предложение, чем то, которое они предложили прошлым летом.

Сообщается, что "Севилье" нужны только деньги за Кунде, их не интересует обмен с игроками.

Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может подписать защитников "Аякса" по просьбе тен Хага. | https://dailysports.net