"Челси" готовится к подписанию Кунде

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"Челси" готовится к подписанию Кунде

Фото: твиттер Кунде\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" готовится к финальным переговорам по трансферу французского защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает журналист Низаар Кинселла.

По информации источника, английский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком, однако все еще не договорился с "Севильей".

Отмечается, что этим летом "Челси" планирует сделать более высокое предложение, чем то, которое они предложили прошлым летом. 

Сообщается, что "Севилье" нужны только деньги за Кунде, их не интересует обмен с игроками.

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