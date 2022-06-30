"Челси" готовит предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити"

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"Челси" готовит предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Натана Аке/Автор неизвестен

"Челси" хочет купить голландского защитника "Манчестер Сити" Натана Аке, сообщает Football.London.

По сведениям источника, лондонский клуб готовит предложение по трансферу футболиста. "Челси" может заплатить за игрока 35 миллионов евро, но "горожане" оценивают его в 55 миллионов.

В минувшем сезоне 27-летний Аке провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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