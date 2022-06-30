"Челси" готовит предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Натана Аке/Автор неизвестен
"Челси" хочет купить голландского защитника "Манчестер Сити" Натана Аке, сообщает Football.London.
По сведениям источника, лондонский клуб готовит предложение по трансферу футболиста. "Челси" может заплатить за игрока 35 миллионов евро, но "горожане" оценивают его в 55 миллионов.
В минувшем сезоне 27-летний Аке провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Челси" нацелился на Кулибали. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" может совершить крупный обмен с "Ливерпулем"
-
"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков
-
"Челси" готовит предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити"
-
Люк де Йонг покинул "Барселону"
-
"Наполи" нацелился на форварда "Интера"
-
"Лион" подпишет хавбека "Баварии"
-
"Зенит" купил колумбийского форварда
-
"Барселона" хочет избавиться от трех футболистов
-
"Тоттенхэм" близок к трансферу защитника "Барселоны"
-
ПСЖ согласовал трансфер португальского хавбека
-
"Ювентус" расстался с еще одним топ-игроком
-
Роналду и Месси не попали в топ-20 в рейтинг лучших игроков сезона от Marca
-
Дибала покинул "Ювентус" на правах свободного агента
-
Вальверде в третий раз возглавил "Атлетик"
-
Бернардески покинул "Ювентус"
-
Кутепов подпишет контракт с "Торпедо"
-
Анчелотти заблокировал трансфер Йовича
-
Думбия сменил клуб во Франции
-
В ЦСКА определились с будущим Чалова
-
Малком не собирается покидать "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18