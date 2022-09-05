"Челси" готовит новый контракт для Маунта

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"Челси" готовит новый контракт для Маунта

Фото: твиттер Мэйсона Маунта/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" хочет продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны ведут переговоры уже на протяжении некоторого времени. Сейчас хавбек ждет окончательное предложение от "аристократов". Нынешний контракт англичанина действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Маунт провел за "Челси" шесть матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

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