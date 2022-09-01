"Челси" готовит еще один громкий трансфер

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"Челси" готовит еще один громкий трансфер

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре может оказаться в "Челси".

Как передает Eindhovens Dagblad, английский клуб уже обсуждает приобретение 24-летнего футболиста за 40-45 млн евро.

По данным источника, сам Сангаре готов перейти в клуб АПЛ, однако трансфер может быть заблокирован, если из ПСВ уйдет полузащитник Коди Гакпо.

В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов молодой футболист провел 3 матча и забил 2 гола. 

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