"Челси" готов заплатить за звезду "Боруссии" 100 миллионов евро
Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен
"Челси" готов заплатить за полузащитника "Борусии" Джуда Беллингема 100 млн евро.
Как сообщает Sport BILD, лондонский клуб уже сообщил о намерениях боссам дортмундской команды.
Контакты между сторонами по поводу возможного трансфера 19-летнего англичанина существуют уже давно.
В то же время "Боруссия" планирует получить за футболиста не менее 120 млн евро.
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|Команда
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|1
|Ливерпуль
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
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|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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