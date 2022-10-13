"Челси" готов заплатить за звезду "Боруссии" 100 миллионов евро

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

"Челси" готов заплатить за полузащитника "Борусии" Джуда Беллингема 100 млн евро.

Как сообщает Sport BILD, лондонский клуб уже сообщил о намерениях боссам дортмундской команды.

Контакты между сторонами по поводу возможного трансфера 19-летнего англичанина существуют уже давно.

В то же время "Боруссия" планирует получить за футболиста не менее 120 млн евро.

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