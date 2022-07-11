"Челси" готов заплатить требуемую сумму за Кулибали

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" готов заплатить требуемую сумму за сенегальского защитника неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб может согласиться продать игрока за 40-50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во все турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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