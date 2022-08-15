"Челси" готов заплатить огромную сумму за таланта "Эвертона"

Фото: твиттер Энтони Гордона/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к вингеру "Эвертона" Энтони Гордону, сообщает The Times.

По сведениям источника, лондонский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. "Эвертон" ранее отклонил предложение "аристократов" в размере 50 миллионов.

В прошлом сезоне 21-летний Гордон провел за "Эвертон" 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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