"Челси" готов улучшить предложение по Обамеянгу

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"Челси" готов улучшить предложение по Обамеянгу

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Челси" намерен сделать новое предложение по нападающему "Барселоны" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Англичане хотят купить 33-летнего форварда до закрытия трансферного окна, так как он является приоритетной трансферной целью главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.

Ожидается, что сумма сделки составит 20 млн евро без бонусов.

В то же время инсайдер Николо Скира пишет, что лондонцы предложат 25 млн евро с учетом бонусов.

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