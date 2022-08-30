"Челси" готов улучшить предложение по Обамеянгу
Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
"Челси" намерен сделать новое предложение по нападающему "Барселоны" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
Англичане хотят купить 33-летнего форварда до закрытия трансферного окна, так как он является приоритетной трансферной целью главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.
Ожидается, что сумма сделки составит 20 млн евро без бонусов.
В то же время инсайдер Николо Скира пишет, что лондонцы предложат 25 млн евро с учетом бонусов.
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