"Челси" готов продать Алонсо в "Барселону"

Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен

Испанский защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо может перейти в "Барселону" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов продать игрока, если сумеет договориться с каталонцами по сумме трансфера. "Барселона" не будет платить большую сумму, так как контракт футболиста с "аристократами" истекает через год.

В нынешнем сезоне 31-летний Алонсо провел за "Челси" 46 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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