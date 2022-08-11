"Челси" готов купить двух звезд "Барселоны"

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"Челси" готов купить двух звезд "Барселоны"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Челси" готов купить двух основных футболистов "Барселоны" в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб заинтересован в голландском полузащитнике Френки де Йонге и габонском нападающем Пьере-Эмерике Обамеянге. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены избавиться от голландца и готовы рассмотреть вариант с продажей габонца.

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. На счету 33-летнего Обамеянга 13 забитых мячей и 1 голевой пас в 23 матчах.

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