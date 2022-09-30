"Челси" фактически уладил трансфер форварда "РБ Лейпциг"

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"Челси" фактически уладил трансфер форварда "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

"Челси" близок к подписанию форварда "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Как сообщает журналист Николо Скира, "аристократы" уже согласовали контракт с 24-летним игроком сборной Франции,

Интересно, что только минувшим летом форвард продлил контракт со своим клубом до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Напомним, что Нкунку был признан лучшим игроком прошлого сезона в Германии по версии Kicker.

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