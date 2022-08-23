"Челси" договорился о трансфере Гордона

Теги эвертонэнтони гордончелси

"Челси" договорился о трансфере Гордона

Фото: сайт фанатов "Челси"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" продолжает работать над трансфером хавбека "Эвертона" Энтони Гордона.

В лондонском клубе надеются оформить трансфер до конца недели.

Как известно, "Эвертон" отклонил два предыдущих предложения о переходе 21-летнего хавбека. Тогда за игрока предлагали 40 и 45 млн фунтов.

"Челси" готов предложить 50 миллионов и бонусы, которые будут зависеть от успешности выступлений Гордона.

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ вингер забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Вулверхэмптон" назвал "Арсеналу" цену на португальца Нету. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы

Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов