"Челси" договорился о трансфере Гордона

Фото: сайт фанатов "Челси"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" продолжает работать над трансфером хавбека "Эвертона" Энтони Гордона.

В лондонском клубе надеются оформить трансфер до конца недели.

Как известно, "Эвертон" отклонил два предыдущих предложения о переходе 21-летнего хавбека. Тогда за игрока предлагали 40 и 45 млн фунтов.

"Челси" готов предложить 50 миллионов и бонусы, которые будут зависеть от успешности выступлений Гордона.

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ вингер забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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