"Челси" не отпускает своих лидеров в "Барселону"
Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты\Автор неизвестен
"Челси" не отпустит в "Барселону" двух своих игроков, сообщает Diario Sport.
Каталонцы на протяжении долгого времени вели переговоры о переходе защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо, но теперь в Лондоне решили заблокировать трансферы.
Причиной тому является активное включение каталонской команды в вопрос трансфера звезды "Севильи" Жюля Кунде, которым "Челси" также интересуется и делал предложение в размере 65 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|Манчестер Сити
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|Лестер Сити
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18