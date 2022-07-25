"Челси" не отпускает своих лидеров в "Барселону"

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты\Автор неизвестен

"Челси" не отпустит в "Барселону" двух своих игроков, сообщает Diario Sport.

Каталонцы на протяжении долгого времени вели переговоры о переходе защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо, но теперь в Лондоне решили заблокировать трансферы.

Причиной тому является активное включение каталонской команды в вопрос трансфера звезды "Севильи" Жюля Кунде, которым "Челси" также интересуется и делал предложение в размере 65 миллионов евро.

Не пропустите: Диего Коста может вернуться в Ла Лигу. | https://dailysports.net