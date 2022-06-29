"Челси" близок к трансферу Рафиньи

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья Диас близок к переходу в "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб договорился о переходе футболиста за 70-75 миллионов евро. Впрочем, "аристократам" еще нужно согласовать с бразильцем условия личного контракта.

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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