"Челси" близок к покупке защитника "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Натана Аке/Автор неизвестен

Голландский защитник "Манчестер Сити" Натан Аке близок к переходу в "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, "аристократам" нужно еще договориться с "горожанами", которые хотят получить за игрока 45-50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Аке провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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