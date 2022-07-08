"Челси" близок к покупке защитника "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситичелсинатан аке

"Челси" близок к покупке защитника "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Натана Аке/Автор неизвестен

Голландский защитник "Манчестер Сити" Натан Аке близок к переходу в "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, "аристократам" нужно еще договориться с "горожанами", которые хотят получить за игрока 45-50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Аке провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Челси" предложит небольшую сумму за Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов