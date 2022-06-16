"Челси" близок к подписанию 18-летнего футболиста

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Вратарь "Саутгемптоном" Эдди Бич в ближайшее время станет игроком лондонского "Челси".

По информации football.london, лондонский клуб договорился по стоимости 18-летнего валлийца.

Источник пишет, что несколько клубов были заинтересованы в молодом футболисте, но "Челси" выиграл борьбу за игрока.

В прошлом сезоне Бич пропустил 31 гол в 20 матчах за молодежную команду "Саутгемптона". Пять раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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