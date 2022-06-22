Частный самолет Неймара совершил аварийную посадку
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Частный самолет форварда "ПСЖ" Неймара был вынужден совершить аварийную посадку во вторник утром.
Речь идет о самолете Cessna 680 Citation, на котором звездный футболист летел из Лас-Вегаса в Сан-Паулу.
Аварийную посадку пришлось совершить из-за технических проблем. Судно приземлилось в аэропорту города Боа-Виста на севере Бразилии.
30-летний футболист и все остальные находившиеся на борту люди никаких травм не получили.
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