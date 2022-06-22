Частный самолет Неймара совершил аварийную посадку

Теги неймарпсж

Частный самолет Неймара совершил аварийную посадку

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Частный самолет форварда "ПСЖ" Неймара был вынужден совершить аварийную посадку во вторник утром.

Речь идет о самолете Cessna 680 Citation, на котором звездный футболист летел из Лас-Вегаса в Сан-Паулу.

Аварийную посадку пришлось совершить из-за технических проблем. Судно приземлилось в аэропорту города Боа-Виста на севере Бразилии.

30-летний футболист и все остальные находившиеся на борту люди никаких травм не получили.

Не пропустите: Неймар обозначил свои цели на следующий сезон. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 июня

Главные новости дня: 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов