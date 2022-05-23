Чалов вернется в ЦСКА из "Базеля"

Фото: твиттер Федора Чалова/Автор неизвестен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий Федор Чалов вернется в московский клуб по окончании срока аренды в швейцарском "Базеле".

"Федор возвращается по истечении срока аренды", – приводит слова Брейдо Sport24.

24-летний Чалов провел за "Базель" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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