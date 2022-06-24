Чалов после поражения на тренировке поработал официантом

Фото: сайт "Базеля"/Автор неизвестен

Футболисты "Базеля" на сборе сыграли товарищеский матч между собой на желание.

Проигравшая команда провела ужин в роли официантов. Интересно, что в числе проигравших был и российский форвард Федор Чалов, арендованный швейцарской командой у ЦСКА.

Чалов перебрался в Швейцарию в феврале 2022 года. Молодой футболист забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.

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