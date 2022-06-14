Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из "Базеля"
Фото: твиттер Федора Чалова/Автор неизвестен
Российский нападающий "Базеля" Федор Чалов не хочет возвращаться в московский ЦСКА после окончания срока аренды в швейцарском клубе, сообщает Blick.
По сведениям источника, футболист надеется убедить в своем уровне нового главного тренера швейцарцев Александера Фрая. Впрочем, трансфер россиянина может стать проблемой. "Базель" не готов платить за игроку большую сумму. К тому же, перевести денежные средства из Швейцарии в Россию сейчас крайне сложно. Единственным вариантом может стать бесплатная аренда, но это может не устроить ЦСКА.
24-летний Чалов перешел в "Базель" в зимнее трансферное окно. Всего он провел за клуб 14 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.
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