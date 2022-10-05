Бывший защитник "Ювентуса" и "Интера" завершил карьеру в 33 года

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Бывший защитник "Ювентуса" и "Интера" завершил карьеру в 33 года

Фото: твиттер Квадво Асамоа/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Ганы Квадво Асамоа принял решение о завершении карьеры в возрасте 33 лет, сообщает Ghana Soccernet.

По сведениям источника, футболист вынужден был закончить выступления из-за хронических травм колена. С лета 2021 года он являлся свободным агентом и не мог найти новый клуб.

Асамоа выступал за "Удинезе", "Ювентус", "Интер" и "Кальяри". За сборную Ганы сыграл 71 матч и забил четыре гола. 6-кратный чемпион Италии, 4-кратный обладатель Кубка Италии, 3-кратный обладатель Суперкубка Италии, 2-кратный финалист Лиги чемпионов.

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