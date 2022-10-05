Бывший защитник "Ювентуса" и "Интера" завершил карьеру в 33 года
Фото: твиттер Квадво Асамоа/Автор неизвестен
Бывший защитник сборной Ганы Квадво Асамоа принял решение о завершении карьеры в возрасте 33 лет, сообщает Ghana Soccernet.
По сведениям источника, футболист вынужден был закончить выступления из-за хронических травм колена. С лета 2021 года он являлся свободным агентом и не мог найти новый клуб.
Асамоа выступал за "Удинезе", "Ювентус", "Интер" и "Кальяри". За сборную Ганы сыграл 71 матч и забил четыре гола. 6-кратный чемпион Италии, 4-кратный обладатель Кубка Италии, 3-кратный обладатель Суперкубка Италии, 2-кратный финалист Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17