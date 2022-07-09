Бывший защитник "Сочи" рассказал, почему не боится Месси и Неймара
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Бывший защитник "Сочи" и сборной Франции Адиль Рами признался, что не боится бразильца Неймара и аргентинца Лионеля Месси.
По словам француза, он выходил на поле против этих футболистов в момент, когда они были на пике формы.
"И когда я был на пике. Так что не сейчас, когда нам всем по 35, мне их бояться", — приводит слова Рами RMC.
Напомним, что в прошлом году француз стал футболистом "Труа", который играет в элитном чемпионате Франции, где выступают Месси и Неймар.
В 18 матчах за команду Адиль забил три гола.
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