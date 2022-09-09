Бывший защитник сборной Италии завершил карьеру в 31 год
Фото: твиттер Давиде Сантона/Автор неизвестен
Известный итальянский защитник Давиде Сантон объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года из-за постоянных травм.
"Я вынужден завершить карьеру. Это связано не с отсутствием предложений, а с тем, что я не выдерживаю нагрузок современного футбола. Я не хочу уходить, но вынужден. Если я продолжу играть, то рискую стать инвалидом. Моего левого колена уже практически нет. А если я немного сгибаю правое колено, на котором были три операции, удалили хрящ и мениск, оно сильно опухает и я не могу его согнуть", - написал Сантон в своей социальной сети.
31-летний Сантон выступал за "Интер", "Чезену", "Ньюкасл" и "Рому". За сборную Италии сыграл восемь матчей. 2-кратный чемпион Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Италии, победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира.
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|Интер Милан
|26
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|Аталанта
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
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|Сассуоло
|26
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|13
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|18
|Лечче
|27
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