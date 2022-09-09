Бывший защитник сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Фото: твиттер Давиде Сантона/Автор неизвестен

Известный итальянский защитник Давиде Сантон объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года из-за постоянных травм.

"Я вынужден завершить карьеру. Это связано не с отсутствием предложений, а с тем, что я не выдерживаю нагрузок современного футбола. Я не хочу уходить, но вынужден. Если я продолжу играть, то рискую стать инвалидом. Моего левого колена уже практически нет. А если я немного сгибаю правое колено, на котором были три операции, удалили хрящ и мениск, оно сильно опухает и я не могу его согнуть", - написал Сантон в своей социальной сети.

31-летний Сантон выступал за "Интер", "Чезену", "Ньюкасл" и "Рому". За сборную Италии сыграл восемь матчей. 2-кратный чемпион Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Италии, победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира.

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