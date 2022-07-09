Бывший защитник ЦСКА Магнуссон нашел новый клуб

Фото: сайт "Панатинаикоса"/Автор неизвестен

Бывший защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон перебрался в чемпионат Греции.

Исландский футболист подписал двухлетний контракт с "Панатинаикосом", о чем сообщили на сайте клуба.

Напомним, что летом Магнуссон покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

После этого ЦСКА пытался договориться с футболистом, но отказался от переговоров из-за его финансовых запросов.

В минувшем сезоне 29-летний защитник провел за ЦСКА 4 матча.

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