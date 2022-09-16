Бывший вратарь сборной Англии завершил карьеру

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Бывший вратарь сборной Англии завершил карьеру

Фото: твиттер "Уотфорда"/Автор неизвестен

Бывший вратарь сборной Англии Бен Фостер принял решение завязать с карьерой футболиста.

По словам футболиста, летом у него было предложение от "Ньюкасла", но он его не принял.

"Если бы я согласился перейти туда, то мог бы еще немного проиграть, но тогда я не был бы собой. Нужно быть счастливым. Мне хочется ощущать комфорт. Этого не было бы, если бы я уехал так далеко от семьи", – сказал 39-летний страж ворот.

Опытный голкипер за карьеру поиграл за "Сток Сити", "Манчестер Юнайтед", "Бирмингем", "Уотфорд" и "Вест Бромвич". Также на его счету 8 матчей за сборную Англии.

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