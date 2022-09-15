Бывший вратарь сборной Англии завершил карьеру

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Бывший вратарь сборной Англии завершил карьеру

Фото: твиттер Бена Фостера/Автор неизвестен

Бывший вратарь сборной Англии Бен Фостер принял решение о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.

Голкипер летом стал свободным агентом и не сумел найти новый клуб.

39-летний Фостер выступал за "Рейсинг Клаб Уорвик", "Сток Сити", "Бристоль Сити", "Тивертон Таун", "Стаффорд Рейнджерс", "Киддерминстер Харриерс", "Рексхэм", "Манчестер Юнайтед", "Уотфорд", "Бирмингем Сити", "Вест Бромвич Альбион" и "Уотфорд". За сборную Англии сыграл восемь матчей.

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