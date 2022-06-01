Бывший тренер "Спартака" возглавил испанский клуб

Фото: сайт "Реал Сарагоса"/Автор неизвестен

Испанский клуб "Реал Сарагоса" объявил о назначении на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо, о чем сообщается на официальном сайте коллектива.

48-летний испанец хорошо знаком российскому болельщику, так как в свое время он работал в московском "Спартаке" помощником Унаи Эмери.

Также он помогал испанскому наставнику в "Альмерии", "Валенсии", "Севилье", "ПСЖ" и "Арсенале". В 2020 году он начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив "Ибицу", в которой проработал до 18 декабря 2021 года.

"Сарагоса" в прошедшем сезоне заняла 10-е место во втором дивизионе Испании.

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