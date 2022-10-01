Бывший тренер "Спартака" может возглавить сборную Украины

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

51-летний испанский специалист Висенте Гомес может временно возглавить сборную Украины.

В данный момент испанец является ассистентом украинца Сергея Реброва по "Аль-Айну" из ОАЭ.

Как пишет Sport.ua со ссылкой на TaToTake, главным кандидатом на должность наставника сборной остается именно Ребров, однако его действующий контракт с клубом из ОАЭ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ожидается, что до этого времени командой будет руководить Висенте Гомес.

Интересно, что ранее испанец тренировал дубль киевского "Динамо", а также входил в тренерские штабы "Спартака", донецкого "Олимпика" и азербайджанского "Сабаха".

Не пропустите: "Аякс" купил форварда, которого год назад отпустил бесплатно. | https://dailysports.net