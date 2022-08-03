Бывший тренер "Спартака" может возглавить "Палермо"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли в ближайшее время может стать наставником "Палермо".
49-летний итальянец попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера сицилийской команды, о чем сообщает TMW.
Отметим, что "Палермо" по итогам прошлого сезона поднялся в Серию Б.
Ваноли покинул "Спартак" 9 июня, он тренировал команду с декабря 2021 года и выиграл с ней Кубок России.
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