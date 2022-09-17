Бывший тренер "Шахтера" все ближе к переезду в Англию

Теги брайтон & хоув альбионроберто де дзерби

Бывший тренер "Шахтера" все ближе к переезду в Англию

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в ближайшее время может возглавить команду Английской Премьер-лиги.

Как уже сообщалось, в услугах наставника заинтересован "Брайтон".

Теперь же инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что переговоры продвигаются успешно, и клуб вскоре примет окончательное решение.

Окончательное решение от руководства "Брайтона" по кандидатуре нового главного тренера будет принято в ближайшие дни.

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