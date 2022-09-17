Бывший тренер "Шахтера" все ближе к переезду в Англию
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в ближайшее время может возглавить команду Английской Премьер-лиги.
Как уже сообщалось, в услугах наставника заинтересован "Брайтон".
Теперь же инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что переговоры продвигаются успешно, и клуб вскоре примет окончательное решение.
Окончательное решение от руководства "Брайтона" по кандидатуре нового главного тренера будет принято в ближайшие дни.
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|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
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|27
|18