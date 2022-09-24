Бывший тренер сборной Украины будет работать в АПЛ

Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен

Бывший ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера будет работать помощником Роберто Де Дзерби в "Брайтоне".

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Мальдера уже получил рабочую визу, поэтому теперь может приступить к своим обязанностям в новом клубе.

Также в клубе получили должность Винченцо Тереза и Маркатильо Маркатилли.