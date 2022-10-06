Бывший тренер сборной Аргентины возглавил "Севилью"

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Бывший тренер сборной Аргентины возглавил "Севилью"

Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Севильи" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли.

Испанский клуб заключил с испанским специалистом контракт до лета 2024 года. На посту наставника клуба он сменил уволенного Хулена Лопетеги. Стоит отметить, что Сампаоли ранее уже тренировал "Севилью" с 2016 до 2017 года.

62-летний Сампаоли также работал с такими известными клубами, как "Сантос" и "Марсель", а также возглавлял сборные Чили и Аргентины.

Не пропустите: Лопетеги высказался о своем увольнении из "Севильи". | https://dailysports.net
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