Бывший тренер ПСЖ возглавил "Лион"

Фото: твиттер Лорана Блана/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лиона" на официальном сайте объявила о назначении Лорана Блана на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт до лета 2024 года. На этом посту Блан сменил Петера Боса.

После 10 туров "Лион" занимает девятое место в Лиге 1.

56-летний Блан ранее тренировал "Бордо", сборную Франции, ПСЖ и "Эр-Райян". 4-кратный чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Франции, 4-кратный обладатель Кубка французской лиги, 5-кратный обладатель Суперкубка Франции.

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