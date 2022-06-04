Бывший тренер "Динамо" Шварц рассказал, почему перебрался в Германию

Фото: телеграм "Динамо"\Автор неизвестен

Бывший тренер московского "Динамо" Сандро Шварц недавно возглавил немецкую "Герту".

По словам специалиста, ему очень хотелось поработать в таком большом клубе.

"Теперь мы должны усердно работать, чтобы изменить настрой команды. Все проблемы и трудности прошлого сезона пришло время решить вместе. Я – человек, который хочет установить чёткий вектор развития вместе с руководством.

Это стремление помочь клубу с чётким представлением о нашей игре чрезвычайно нравится мне и моему штабу, независимо от того, в каком дивизионе мы выступаем. Слишком рано ставить цель в "Герте" с точки зрения результатов, потому что мы всё ещё находимся в процессе формирования состава", — приводит слова Шварца rbb24.

Как известно, специалист покинул российскую команду после финального матча Кубка России.

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