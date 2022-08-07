Бывший талант киевского "Динамо" близок к переходу в итальянский "Кремонезе"
Фото: твиттер Луки Лочошвили/Автор неизвестен
Защитник "Вольфсберга" и сборной Грузии Лука Лочошвили может стать игроком новичка Серии А "Кремонезе", сообщает Сuoregrigiorosso.
По сведениям источника, итальянский клуб близок к приобретению футболиста за 1,6 миллиона евро. Игроком также интересовалась "Верона".
24-летний Лочошвили выступает за "Вольфсберг" с 2020 года, провел аз клуб 69 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Динамо" (Тбилиси), "Динамо" (Киев) и "Жилину". За сборную Грузии сыграл два матча.
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