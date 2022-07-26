Бывший спортивный директор "Спартака" устроился в "ПСЖ"
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Бывший спортивный директор "Спартака" Лука Каттани получит должность в "ПСЖ".
В структуре чемпиона Франции опытный функционер займет должность спортивного директора академии.
Напомним, Каттани ушел из "Спартака" 13 июля. В московском клубе он работал с декабря 2021 года.
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