Бывший полузащитник сборной России рассказал о походе в военкомат
Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов посетил военкомат после получения повестки.
По словам футболиста, там у него проверили документы и сверили данные.
"В военкомате провёл полчаса, после чего я отправился домой. Просто уточнили данные", — сказал Билялетдинов.
За время карьеры футболист ранее выступал за московский "Локомотив", ливерпульский "Эвертон", московский "Спартак", махачкалинский "Анжи", московское "Торпедо", казанский "Рубин" и литовский "Тракай".
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