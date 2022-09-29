Бывший полузащитник сборной России рассказал о походе в военкомат

Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов посетил военкомат после получения повестки.

По словам футболиста, там у него проверили документы и сверили данные.

"В военкомате провёл полчаса, после чего я отправился домой. Просто уточнили данные", — сказал Билялетдинов.

За время карьеры футболист ранее выступал за московский "Локомотив", ливерпульский "Эвертон", московский "Спартак", махачкалинский "Анжи", московское "Торпедо", казанский "Рубин" и литовский "Тракай".

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