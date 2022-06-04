Бывший полузащитник "Динамо" и "Кубани" нашел новый клуб во Франции

Фото: инстаграм Шарля Каборе/Автор неизвестен

Бывший полузащитник московского "Динамо" и "Кубани" Шарль Каборе определился с новым местом работы.

34-летний футболист из Буркина-Фасо будет выступать в составе французской команде "Ньор", которая выступает в Лиге 2.

Отметим, что опытный африканский полузащитник долгое время провел в российском чемпионате. В России он защищал цвета московского "Динамо", "Кубани" и "Краснодара".

Также Шарль успел поиграть и во Франции, где выступал за "Марсель" и "Либурн Сен-Серен".

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