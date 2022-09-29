Бывший полузащитник "Челси" завершил карьеру

Фото: сайт "Палмейраса"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Челси" Рамирес завершил карьеру игрока.

35-летний футболист рассказал, что брал время на размышления, после чего все же решил завязать с карьерой игрока.

"Я всегда буду держать в сердце эти команды и их фанатов. Также благодарю сборную Бразилии за шанс сыграть на двух чемпионатах мира, это принесло мне удовольствие. Я благодарен всем товарищам по команде, сотрудникам, тренерам и директорам, с которыми мне посчастливилось работать.

Спасибо моей семье, матери, детям, братьям и верным друзьям. Большое спасибо за то, что вы были рядом со мной все эти годы, радуясь за каждое моё достижение, как за своё", - написал он.

Кроме "Челси" Рамирес играл за лиссабонскую "Бенфику", китайский "Цзянсу Сунин", а также бразильские "Палмейрас", "Крузейро" и "Жоенвиль".

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