Бывший подопечный Луческу жестко высказался о наставнике

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Зенита" Маурисио остался недоволен работой с Мирчей Луческу, который в свое время работал в питерском клубе.

По словам бразильца, Луческу оказался очень странным тренером.

"Преследовал свои цели. Мирча поменял практически всю команду, со многими конфликтовал. Ему уже тогда было много лет, и некоторые его идеи были консервативными: нельзя много разговаривать, нельзя высказывать своё мнение. "Я знаю всё, а вы должны делать, что я скажу", — типа такого.

Луческу был слишком эгоистичным. Во многом из-за всех этих внутренних проблем мы не стали чемпионами в том сезоне", - сказал он.

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