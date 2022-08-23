Бывший наставник "Шахтера" может возглавить "Монцу"

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Бывший наставник "Шахтера" может возглавить "Монцу"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Бывший наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби может получить новую работу в Италии.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что в его услугах заинтересован новичок сезона в Серии А "Монца".

Команда проиграла два стартовых матча чемпионата, из-за чего клубные боссы рассматривают возможность отставки с поста главного тренера 54-летнего Джованни Строппы.

Представители "Монцы" уже контактировали с Де Дзерби.

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