Бывший наставник "Шахтера" может возглавить "Брайтон"

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Бывший наставник "Шахтера" может возглавить "Брайтон"

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Сассуоло" Роберто Де Дзерби близок к тому, чтобы получить должность в английском "Брайтоне".

43-летний итальянец является главным претендентом на работу в английском клубе, который на днях отпустил Грэма Поттера в "Челси".

Кроме того, англичане рассматривают кандидатуру 53-летнего главного тренера "Буде-Глимт" норвежца Кьетиля Кнутсена.

По итогам 6 туров "Брайтон" занимает в таблице АПЛ 4-е место.

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